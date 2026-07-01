Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич 24 июля 2026 г. принял копии верительных грамот назначенного посла Государства Ливия в Республике Беларусь Эмхемеда Альмаграви.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе конструктивной беседы стороны рассмотрели состояние и перспективы развития белорусско-ливийского сотрудничества в ключевых сферах, прежде всего в экономике. По итогам обсуждения собеседники наметили конкретные шаги для дальнейшего наращивания взаимодействия.

Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания, заложив прочную основу для качественного расширения двусторонних связей.