По результатам I полугодия 2026 г. в первую тройку стран Содружества Независимых Государств по темпам роста биржевого товарооборота с Беларусью вошли Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. В частности, по Казахстану этот показатель составил 139% к аналогичному периоду 2025 г., по Таджикистану — 308%, а по Туркменистану — 360%.

Такой статистикой поделился помощник председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Башлий во время встречи с дипломатическими представителями государств-участниц СНГ в Минске, передает пресс-служба биржевой площадки.

Мероприятие было организовано при содействии Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) с целью ознакомления зарубежных дипломатов с возможностями и преимуществами применения биржевого механизма в трансграничной торговле.

С приветственными словами перед представителями дипкорпуса выступили председатель правления БУТБ Александр Осмоловский и председатель БелТПП Михаил Мятликов. Они отметили важность укрепления торгово-экономических отношений в рамках СНГ, подчеркнули готовность углублять сотрудничество и призвали активнее пользоваться всем спектром решений и сервисов, предлагаемых биржей и БелТПП.

Кроме того, прозвучал доклад начальника управления сертификации и экспертной деятельности БелТПП об особенностях подтверждения происхождения товаров в соответствии с Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.

По информации БУТБ, компании из стран СНГ играют значимую роль в развитии внешнеторгового вектора деятельности биржи, регулярно наращивая объемы сделок и обеспечивая стабильный приток новых участников.

«Почти 70% всего экспорта белорусской продукции через биржу приходится на рынок СНГ. В числе самых популярных товарных позиций у участников торгов из стран Содружества — сухое молоко, сливочное масло, пиломатериалы, мясопродукты, льняное волокно, рапсовое масло и кормовые добавки. Росту биржевых продаж способствует постоянное увеличение количества аккредитованных компаний — резидентов государств СНГ. На сегодняшний день это свыше 6 тысяч субъектов хозяйствования. Наиболее широко на торгах представлены такие страны, как Россия, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан, причем в каждой из них у нас есть биржевые брокеры», — рассказал помощник председателя правления биржи.

По завершении презентации инструментария и цифровой инфраструктуры БУТБ были даны ответы на вопросы представителей иностранных дипмиссий касательно процедуры аккредитации на бирже, порядка проведения торгов, особенностей ценообразования, механизма взаиморасчетов и контроля исполнения обязательств по заключенным сделкам. Отдельное внимание было уделено вариантам реализации на экспорт белорусской молочной продукции — как биржевым, так и внебиржевым.

Итогом встречи стала договоренность об организации более тесного взаимодействия между БУТБ и посольствами стран СНГ в части информирования зарубежных деловых кругов о возможностях биржевой площадки и вовлечения их в биржевую торговлю с предприятиями Республики Беларусь.