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КУРС НА $2 МЛРД: ЛУКАШЕНКО И МИРЗИЁЕВ ПОДТВЕРДИЛИ ВАЖНОСТЬ НОВОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

11:58 24.07.2026 Телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым состоялся 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Главы государств подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 2026-2030 годы, что должно способствовать достижению двустороннего товарооборота в $2 млрд. Главы государств подчеркнули важность дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев сверили часы по вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Работа в этом направлении ведется максимально активно, включая инвестиционное сотрудничество в сфере АПК и по другим направлениям.