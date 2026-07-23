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КУРС НА $2 МЛРД: ЛУКАШЕНКО И МИРЗИЁЕВ ПОДТВЕРДИЛИ ВАЖНОСТЬ НОВОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
11:58 24.07.2026
Телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым состоялся 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Главы государств подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на 2026-2030 годы, что должно способствовать достижению двустороннего товарооборота в $2 млрд. Главы государств подчеркнули важность дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев сверили часы по вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Работа в этом направлении ведется максимально активно, включая инвестиционное сотрудничество в сфере АПК и по другим направлениям.
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