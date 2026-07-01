Международные связи

ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА КОРЕИ

14:25 23.07.2026 Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич 22 июля 2026 г. принял копии верительных грамот назначенного посла Республики Корея в Республике Беларусь Ким Джонг Ха. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили состояние отношений между Республикой Беларусь и Республикой Корея, обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества по торгово-экономическому и гуманитарному направлениям. С.Лукашевич пожелал послу успехов на посту руководителя дипломатической миссии.