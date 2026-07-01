|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА КОРЕИ
14:25 23.07.2026
Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич 22 июля 2026 г. принял копии верительных грамот назначенного посла Республики Корея в Республике Беларусь Ким Джонг Ха.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили состояние отношений между Республикой Беларусь и Республикой Корея, обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества по торгово-экономическому и гуманитарному направлениям.
С.Лукашевич пожелал послу успехов на посту руководителя дипломатической миссии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2026
Курсы в банках
на 23.07.2026
Конвертация в банках
на 23.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе