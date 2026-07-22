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БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСТАН РАСШИРЯТ ОТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
12:58 23.07.2026
23 июля 2026 г., во второй день официального визита в Кыргызстан, Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники провели открытый обмен мнениями о состоянии и ключевых направлениях развития диалога между Минском и Бишкеком, а также по наиболее актуальным темам международной повестки.
Стороны наметили комплекс шагов по дальнейшему углублению отношений – от интенсификации взаимодействия по линии правительств и отраслевых министерств до более тесной координации на международной арене.
В основе этого курса неизменно лежат подлинно братские узы, связывающие народы Беларуси и Кыргызстана.
М.Рыженков также передал Президенту Кыргызстана теплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. С.Жапаров в ответ передал самые теплые и искренние пожелания в адрес Президента Беларуси.
Собеседники также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, особый импульс которым придали договоренности, достигнутые в ходе недавнего официального визита в Кыргызстан Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина
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