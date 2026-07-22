Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский 21 июля 2026 г. встретился с секторальным вице-президентом по вопросам планирования – министром планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендесом Прието.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники уделили особое внимание работе по согласованию Дорожной карты сотрудничества между Республикой Беларусь и Боливарианской Республикой Венесуэла до 2034 года и содержательному наполнению повестки дня девятого заседания Белорусско-Венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудили график белорусско-венесуэльских контактов и мероприятий в текущем году.

Собеседники «сверили часы» по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание возможностям содействия в восстановлении Венесуэлы после недавних землетрясений и расширении ее производственных мощностей.