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БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА СОГЛАСОВЫВАЮТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2034 ГОДА
10:52 23.07.2026
Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский 21 июля 2026 г. встретился с секторальным вице-президентом по вопросам планирования – министром планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендесом Прието.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники уделили особое внимание работе по согласованию Дорожной карты сотрудничества между Республикой Беларусь и Боливарианской Республикой Венесуэла до 2034 года и содержательному наполнению повестки дня девятого заседания Белорусско-Венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Стороны обсудили график белорусско-венесуэльских контактов и мероприятий в текущем году.
Собеседники «сверили часы» по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание возможностям содействия в восстановлении Венесуэлы после недавних землетрясений и расширении ее производственных мощностей.
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