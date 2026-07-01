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СОВЕТ МИНИСТРОВ ОДОБРИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ БЕЛАРУСИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
16:00 22.07.2026
Совет Министров одобрил заключение Соглашения между Правительствами Беларуси и Тверской области, сообщает пресс-служба Правительства.
В целях установления основ торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Тверской областью Российской Федерации готовится к заключению межправительственное Соглашение. Полномочия на его подписание соответствующим постановлением предоставлены председателю Государственного комитета по стандартизации
Заключение Соглашения будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в промышленности, торговле, строительстве, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, агропромышленном комплексе, информационных технологиях, цифровизации экономики, образовании, науке и технике, культуре и искусстве, физической культуре и спорте, здравоохранении, туризме, а также по иным направлениям, представляющим взаимный интерес
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