Совет Министров одобрил заключение Соглашения между Правительствами Беларуси и Тверской области, сообщает пресс-служба Правительства.

В целях установления основ торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Тверской областью Российской Федерации готовится к заключению межправительственное Соглашение. Полномочия на его подписание соответствующим постановлением предоставлены председателю Государственного комитета по стандартизации

Заключение Соглашения будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в промышленности, торговле, строительстве, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, агропромышленном комплексе, информационных технологиях, цифровизации экономики, образовании, науке и технике, культуре и искусстве, физической культуре и спорте, здравоохранении, туризме, а также по иным направлениям, представляющим взаимный интерес