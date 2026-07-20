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БЕЛАРУСЬ ГОТОВИТСЯ К УЧАСТИЮ В FOOD&HOSPITALITY INDONESIA
11:49 21.07.2026
В преддверии открытия национальной экспозиции Беларуси на международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства Food&Hospitality Indonesia в Джакарте состоялась рабочая встреча заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Яковчица с председателем совместного комитета по работе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь торгово‑промышленной палаты Республики Индонезия Дидитом Ратамом.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили перспективы продвижения белорусской продовольственной продукции на индонезийский рынок и обменялись ожиданиями от предстоящего выставочного мероприятия. В разговоре уделили внимание возможностям наращивания экспортного потенциала белорусских предприятий, а также вопросам организации деловых контактов между представителями бизнес‑сообществ двух стран.
Выставка Food&Hospitality Indonesia – одна из крупнейших отраслевых площадок Юго‑Восточной Азии, объединяющая производителей, поставщиков и операторов индустрии гостеприимства. В текущем году экспозиция традиционно охватывает широкий спектр направлений: от базовых продуктов питания и напитков до решений для ресторанного и гостиничного бизнеса. Участие в мероприятии позволяет компаниям продемонстрировать свою продукцию целевой аудитории, заключить новые контракты и укрепить позиции на перспективных рынках.
В составе национальной экспозиции Беларуси в выставке примут участие белорусские молокоперерабатывающие предприятия. Для участников предусмотрена деловая программа, включающая переговоры, презентации и тематические сессии, направленные на развитие торгово‑экономического сотрудничества.
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