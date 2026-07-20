ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ ГОТОВИТСЯ К УЧАСТИЮ В FOOD&HOSPITALITY INDONESIA


11:49 21.07.2026

В преддверии открытия национальной экспозиции Беларуси на международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства Food&Hospitality Indonesia в Джакарте состоялась рабочая встреча заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Яковчица с председателем совместного комитета по работе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь торгово‑промышленной палаты Республики Индонезия Дидитом Ратамом.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили перспективы продвижения белорусской продовольственной продукции на индонезийский рынок и обменялись ожиданиями от предстоящего выставочного мероприятия. В разговоре уделили внимание возможностям наращивания экспортного потенциала белорусских предприятий, а также вопросам организации деловых контактов между представителями бизнес‑сообществ двух стран.

Выставка Food&Hospitality Indonesia – одна из крупнейших отраслевых площадок Юго‑Восточной Азии, объединяющая производителей, поставщиков и операторов индустрии гостеприимства. В текущем году экспозиция традиционно охватывает широкий спектр направлений: от базовых продуктов питания и напитков до решений для ресторанного и гостиничного бизнеса. Участие в мероприятии позволяет компаниям продемонстрировать свою продукцию целевой аудитории, заключить новые контракты и укрепить позиции на перспективных рынках.

В составе национальной экспозиции Беларуси в выставке примут участие белорусские молокоперерабатывающие предприятия. Для участников предусмотрена деловая программа, включающая переговоры, презентации и тематические сессии, направленные на развитие торгово‑экономического сотрудничества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2026
валюта курс
EUR 3.3052
USD 2.8917
RUB 3.6919
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3054 -0.0072
USD 2.8917 -0.0021
RUB 3.6919 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2960 3.3050
USD 2.8860 2.8900
RUB 3.5450 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 21.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1470
EUR/RUB 91.3000 92.9900
USD/RUB 80.1000 81.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте