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БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБСУДИЛИ НАРАЩИВАНИЕ ТОВАРООБОРОТА ДО $2 МЛРД И ПРОЕКТЫ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ


09:28 21.07.2026

Делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем с рабочим визитом посещает Узбекистан. 20 июля 2026 года состоялась встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, ставшая ключевым событием визита.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшей активизации белорусско-узбекских отношений стратегического партнерства. Констатированы плодотворные итоги официального визита президента Узбекистана в Минск, состоявшегося 8-9 июля текущего года.

Особый акцент сделан на важности неукоснительного и своевременного выполнения принятого Плана мероприятий, который предусматривает наращивание взаимного товарооборота до $2 млрд и активное продвижение кооперационных проектов в ключевых сферах экономики.

Отдельное внимание уделено вопросам применения белорусских компетенций и накопленного опыта в процессе создания первой атомной электростанции и развития сопутствующей инфраструктуры на территории Узбекистана.
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