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ИНДОНЕЗИЯ ВВЕЛА БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ТУРИСТОВ
15:13 17.07.2026
Граждане Беларуси теперь могут посещать Индонезию без виз с туристическими целями на срок до 30 дней, сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.
Новые правила въезда начали действовать с июля текущего года, отменив обязательное ранее оформление визы по прибытии. Решение индонезийской стороны стало результатом договоренностей, достигнутых 2 июля 2026 года в Джакарте в ходе встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Индонезии Прабово Субианто.
Данный шаг направлен на укрепление двусторонних отношений, а также на расширение деловых, туристических и гуманитарных контактов между народами двух стран.
Беларусь со своей стороны придерживается последовательной политики открытости. Безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен Минском еще в 2017 году. В настоящий момент индонезийские граждане также могут находиться на белорусской территории без виз до 30 дней.
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