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БЕЛАРУСЬ И КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО: ОТ ТЕХНИКИ ДО ТУРИЗМА
13:49 16.07.2026
Белорусская продукция востребована в Калининградской области. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Юрий Шулейко по итогам 21-го заседания Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью, передает пресс-служба Правительства.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспортной и гуманитарной сферах. Юрий Шулейко подчеркнул, что для Беларуси Калининградская область - стратегический партнер.
В регион поставляется продовольствие под запросы жителей. "Нашу продукцию любят, идет рост по всем направлениям", - отметил Заместитель Премьер-министра.
Одно из важных направлений - машиностроение. Здесь также обозначены позиции, по которым есть интерес и возможность задействовать дополнительные финансовые инструменты поддержки программ по закупке коммунальной, пассажирской техники. "Очень детально обсудили этот вопрос", - добавил Юрий Шулейко.
Налажено сотрудничество в сельском хозяйстве, строительной сфере. В частности, из Беларуси поставляется гранитный камень, щебень. "Из года в год подтверждаем свои намерения. Логистика изменилась. Есть позиции, по которым с губернатором понимаем, как решать (вопросы. - Прим.) и в то же время обозначать дальнейшее стабильное присутствие", - сказал вице-премьер.
Подписано очередное соглашение между компаниями по поставке необходимого объема цемента. Также рассматривались перспективы сотрудничества в туризме. "Прекрасный край. Для белорусов Балтийское море оказалось самым близким по времени перелета - 2 часа 20 минут", - обратил внимание Заместитель Премьер-министра.
По словам Юрия Шулейко, 21-е заседание Белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству прошло плодотворно. Поставлены задачи и определены направления для укрепления взаимодействия.
В состав участников визита также вошли руководители "Могилевлифтмаша", Минского автомобильного завода, Белорусской цементной компании и производители мясо-молочной продукции из разных регионов.
В Калининградской ТПП прошли B2B-переговоры белорусских и калининградских компаний. Обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества и расширения торговых связей, подписаны соглашения. В частности, Лидский молочно-консервный комбинат (филиал "Новогрудские Дары") и Балтийская компания (Калининград) договорились о поставке сухого обезжиренного молока на 5 млн российских рублей.
Предыдущее заседание совета состоялось 1-2 октября 2025 года в Минске.
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