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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ОБОЗНАЧИЛ ЮРИЙ ШУЛЕЙКО


11:02 16.07.2026

Перспективы сотрудничества с Калининградской областью обозначил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко во время рабочего визита в российский регион, сообщает пресс-служба Правительства.

Белорусская делегация во главе с Юрием Шулейко с рабочим визитом посещает Калининградскую область. В рамках него состоялось 21-е заседание Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству с Калининградской областью.

"Мы прибыли в достаточно расширенном деловом составе. Каждый из присутствующих хорошо владеет ситуацией по тем сферам, которые мы ранее обозначали, - подчеркнул Юрий Шулейко. - Сельское хозяйство, строительство, гуманитарное сотрудничество - это сферы взаимодействия, которые я с уверенностью называю полноценными и эффективными".

Кроме этого, вице-премьер подчеркнул, что достаточно перспективны возможности развития сотрудничества в промышленности и станкостроении.
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