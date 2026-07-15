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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-КЫРГЫЗСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ

10:29 16.07.2026 Заместитель премьер-министра Александр Терехов провел встречу с послом Кыргызстана в Беларуси Эрболом Султанбаевым. Как сообщает пресс-служба Правительства, в ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-кыргызской повестки в экономической сфере. Особое внимание было уделено принятию практических мер, направленных на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высоком уровне, расширение промышленной кооперации и сотрудничества в сельском хозяйстве. Стороны также обсудили подготовку к ряду мероприятий, запланированных к проведению в текущем году.