В Минске 15 июля 2026 г. состоялась первая встреча Белорусско-Саудовского Делового Совета, организованная ОАО «Паритетбанк» совместно с Национальным центром поддержки экспорта. Мероприятие объединило представителей белорусских предприятий-экспортёров, государственных органов, финансовых институтов и деловых кругов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, создание Совета обусловлено необходимостью формирования системного и координированного подхода к продвижению белорусских товаров и услуг на рынок Королевства Саудовская Аравия. В партнерстве с Национальным центром поддержки экспорта Совет будет оказывать предприятиям комплексную информационную, аналитическую и организационную поддержку, включая содействие в поиске партнеров, установлении деловых контактов и адаптации к требованиям саудовского рынка.

В рамках мероприятия директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич отметил, что, несмотря на специфику работы на рынке КСА, белорусские компании уже имеют ряд успешных кейсов в этом регионе, а Центр, в свою очередь, готов оказать экспортерам всестороннюю поддержку.

В ходе встречи председатель с белорусской стороны Белорусско-Саудовского Делового Совета, член наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк» Расим Исмаилов подчеркнул значимость консолидации усилий бизнеса для выхода на новый рынок. Посол Республики Беларусь в ОАЭ (по совместительству в Королевстве Саудовская Аравия, Государстве Кувейт и Королевстве Бахрейн) Игорь Белый обозначил имеющиеся вызовы и особенности работы на быстро развивающемся рынке Саудовской Аравии.

В процессе обсуждения практических аспектов выхода на рынок КСА представители бизнеса, включая генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрия Предко, подчеркнули важность синергии предприятий и совместного продвижения продукции. Отдельное внимание было уделено вопросам регуляторных особенностей рынка: директор органа по сертификации ОАО «БелХаляль» Рустам Хасеневич разъяснил требования саудовской стороны и возможности их соблюдения для белорусских организаций.

Белорусско-Саудовский Деловой Совет позиционируется как практический инструмент для выхода на рынок КСА, охватывающий полный цикл взаимодействия — от сертификации продукции до интеграции в региональные торговые сети. Участие в деятельности Совета является открытым и бесплатным; приглашаются все заинтересованные компании присоединиться к совместной работе.