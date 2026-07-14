Минск и Ташкент договорились расширить взаимное участие предприятий в закупочных процедурах. Этот вопрос стал ключевым на рабочей встрече директора Национального центра поддержки экспорта Беларуси Николая Борисевича с директором Центра повышения эффективности проектов и закупок Узбекистана Нажмиддинходжой Шариповым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, для успешной реализации этой задачи стороны планируют запустить зеркальные образовательные программы. В ближайшее время будет организовано специальное обучение для белорусских специалистов, на котором они детально изучат правила проведения закупок в Узбекистане. Аналогичные обучающие мероприятия пройдут и для узбекской стороны, где эксперты ознакомятся с белорусскими требованиями и нормативной базой.

Важным шагом на пути к сближению рынков станет совместная цифровизация торгов. Руководители ведомств пришли к соглашению активно обмениваться опытом и вместе внедрять современные ИТ-решения в закупочные процессы. В завершение встречи стороны подчеркнули, что обе организации выполняют схожие функции и системно занимаются сопровождением закупок за рубежом, что гарантирует прочную основу для долгосрочного партнерства.