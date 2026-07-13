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БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ПЛАНИРУЮТ УГЛУБЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАКУПОК


12:19 14.07.2026

Беларусь и Узбекистан намерены наладить более тесное сотрудничество в сфере закупок путем повышения вовлеченности белорусских и узбекских товаропроизводителей в закупочные процедуры, проводимые на территории двух стран. С этой целью планируется проработать возможность упрощения взаимного доступа участников на соответствующие электронные площадки в Беларуси и Узбекистане, а также организовать регулярный обмен ценовой информацией и опытом внедрения цифровых технологий в области государственных закупок и закупок за счет собственных средств.

Данные вопросы обсуждались в ходе визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) директора Центра повышения эффективности проектов и закупок Узбекистана Нажмиддинходжи Шарипова и генерального директора ООО «Технопарк» Сарвара Ахадова, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

«Совсем недавно главы наших государств подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства, которая направлена в том числе на углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В свете этого активизация взаимодействия в закупочной сфере будет способствовать укреплению деловых контактов и росту товарооборота, причем не только за счет сырьевых позиций, но и продукции с высокой добавленной стоимостью», — уверен Нажмиддинходжа Шарипов.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский акцентировал внимание на общности подходов, применяемых в Беларуси и Узбекистане при формировании биржевого товарного рынка и построении системы государственных и корпоративных закупок, и выразил готовность организовать совместную работу по направлениям, представляющим обоюдный интерес.

«В части биржевой торговли мы плодотворно сотрудничаем с Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей как в двустороннем, так и многостороннем формате. Мы активно делимся информацией, опытом и экспертизой, реализуем совместные проекты по линии биржевого образования и взаимной аккредитации брокеров. Что касается международных инициатив, то в настоящее время обе наши биржи совместно с коллегами из России, Казахстана и Кыргызстана создают международную систему индикаторов товарных рынков. Цель проекта — обеспечить компании из стран ЕАЭС и Узбекистана объективными и репрезентативными данными о ценах на ключевые товарные позиции, задействованные в трансграничных сделках. Иными словами, Узбекистан для нас — стратегический партнер, и мы готовы расширять сотрудничество», — подчеркнул Александр Осмоловский.

По данным БУТБ, за 1-е полугодие 2026 г. сумма сделок узбекских участников биржевых торгов превысила 66 млн USD, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Число аккредитованных на бирже резидентов Узбекистана с начала года увеличилось на 30, до 282 компаний.
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