|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ СОЗДАЛИ СОВМЕСТНЫЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
10:28 14.07.2026
В Минске начал работу Белорусско-Саудовский Деловой совет. В его работе примут участие представители профильных госорганов и крупных экспортеров. Новая структура будет содействовать развитию внешней торговли между странами и привлечению прямых иностранных инвестиций в Беларусь.
Создание Делового совета между Республикой Беларусь и Королевством Саудовская Аравия призвано вывести деловые отношения между странами на новый уровень. Он будет одновременно представлен в Минске и Эр-Рияде. Белорусскую сторону Делового совета возглавил собственник Paritetbank Расим Исмаилов.
Белорусско-Саудовский Деловой совет будет работать в тесном контакте с государственными органами двух стран. Но ключевую роль будут играть ведущие белорусские экспортеры. Миссия – ускорить развитие внешней торговли между странами и создать условия для реализации совместных проектов в интересах обоих государств.
«Беларусь и Саудовская Аравия обладают огромным потенциалом для развития внешней торговли и реализации инвестпроектов. Саудовский рынок представляет большой интерес для белорусских организаций-экспортеров, а им в свою очередь есть что предложить потребителям в этой стране. Там уже знакомы с высококачественной молочной продукцией белорусских производителей и не только. Но направлений и возможностей для сотрудничества гораздо больше – и мы будем содействовать формированию и укреплению торговых отношений между странами», – отметил глава Белорусско-Саудовского Делового совета Расим Исмаилов.
Деловой совет будет помогать белорусским экспортерам выйти на саудовский рынок, в том числе получить сертификат халяль, войти в реестр Агентства по продовольствию и медикаментам (SFDA) и попасть на полки торговых сетей. Саудовский бизнес познакомят с товарами и услугами, которые могут предложить белорусские организации.
Одним из направлений станет привлечение саудовских инвестиций в Беларусь. Интерес представляют разные отрасли – от производства продуктов питания до туризма.
Первая встреча Делового совета пройдет 15 июля в Минске. На ней соберутся представители госорганов и крупных производителей, чьи товары могут быть востребованы на растущем саудовском рынке.
Александр Лукашенко в недавнем интервью телеканалу «Аль-Арабия» выразил надежду на рост объемов экспорта в Саудовскую Аравию. Беларусь внесла предложения по активизации сотрудничества по разным направлениям – от сельского хозяйства до образования и технологий.
Экспорт белорусской продукции в Саудовскую Аравию с января по апрель текущего года кратно вырос в сравнении с тем же периодом годом ранее. Львиная доля приходится на продовольствие – прежде всего, сухое молоко, сыворотку и рапсовое масло. В планах – поставки сливочного масла и халяльной мясной продукции, в том числе курятины.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2026
Курсы в банках
на 14.07.2026
Конвертация в банках
на 14.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте