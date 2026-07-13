В Минске начал работу Белорусско-Саудовский Деловой совет. В его работе примут участие представители профильных госорганов и крупных экспортеров. Новая структура будет содействовать развитию внешней торговли между странами и привлечению прямых иностранных инвестиций в Беларусь.

Создание Делового совета между Республикой Беларусь и Королевством Саудовская Аравия призвано вывести деловые отношения между странами на новый уровень. Он будет одновременно представлен в Минске и Эр-Рияде. Белорусскую сторону Делового совета возглавил собственник Paritetbank Расим Исмаилов.

Белорусско-Саудовский Деловой совет будет работать в тесном контакте с государственными органами двух стран. Но ключевую роль будут играть ведущие белорусские экспортеры. Миссия – ускорить развитие внешней торговли между странами и создать условия для реализации совместных проектов в интересах обоих государств.

«Беларусь и Саудовская Аравия обладают огромным потенциалом для развития внешней торговли и реализации инвестпроектов. Саудовский рынок представляет большой интерес для белорусских организаций-экспортеров, а им в свою очередь есть что предложить потребителям в этой стране. Там уже знакомы с высококачественной молочной продукцией белорусских производителей и не только. Но направлений и возможностей для сотрудничества гораздо больше – и мы будем содействовать формированию и укреплению торговых отношений между странами», – отметил глава Белорусско-Саудовского Делового совета Расим Исмаилов.

Деловой совет будет помогать белорусским экспортерам выйти на саудовский рынок, в том числе получить сертификат халяль, войти в реестр Агентства по продовольствию и медикаментам (SFDA) и попасть на полки торговых сетей. Саудовский бизнес познакомят с товарами и услугами, которые могут предложить белорусские организации.

Одним из направлений станет привлечение саудовских инвестиций в Беларусь. Интерес представляют разные отрасли – от производства продуктов питания до туризма.

Первая встреча Делового совета пройдет 15 июля в Минске. На ней соберутся представители госорганов и крупных производителей, чьи товары могут быть востребованы на растущем саудовском рынке.

Александр Лукашенко в недавнем интервью телеканалу «Аль-Арабия» выразил надежду на рост объемов экспорта в Саудовскую Аравию. Беларусь внесла предложения по активизации сотрудничества по разным направлениям – от сельского хозяйства до образования и технологий.

Экспорт белорусской продукции в Саудовскую Аравию с января по апрель текущего года кратно вырос в сравнении с тем же периодом годом ранее. Львиная доля приходится на продовольствие – прежде всего, сухое молоко, сыворотку и рапсовое масло. В планах – поставки сливочного масла и халяльной мясной продукции, в том числе курятины.