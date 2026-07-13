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Международные связи


БЕЛАРУСЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ АЛЬЯНС НАМЕРЕНЫ УКРЕПИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО


16:35 13.07.2026

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков 13 июля встретился с президентом Международного кооперативного альянса Ариэлем Энрике Гуарко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, главной темой прошедших переговоров стало обсуждение потенциала кооперативного движения в мире. Особое внимание дипломат и глава организации уделили роли альянса в расширении взаимовыгодных внешнеторговых связей.

В продолжение встречи собеседники дали высокую оценку текущему уровню партнерства. В частности, стороны положительно охарактеризовали взаимодействие по линии Белорусского республиканского союза потребительских обществ и Международного кооперативного альянса, выразив обоюдную надежду на его дальнейшее укрепление.
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