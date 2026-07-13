Международные связи

БЕЛАРУСЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ АЛЬЯНС НАМЕРЕНЫ УКРЕПИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

16:35 13.07.2026 Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков 13 июля встретился с президентом Международного кооперативного альянса Ариэлем Энрике Гуарко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, главной темой прошедших переговоров стало обсуждение потенциала кооперативного движения в мире. Особое внимание дипломат и глава организации уделили роли альянса в расширении взаимовыгодных внешнеторговых связей. В продолжение встречи собеседники дали высокую оценку текущему уровню партнерства. В частности, стороны положительно охарактеризовали взаимодействие по линии Белорусского республиканского союза потребительских обществ и Международного кооперативного альянса, выразив обоюдную надежду на его дальнейшее укрепление.