Заместитель Премьер-министра Виктор Каранкевич провел встречу с Исполнительным координатором Центрального офиса по реформам и стратегическим проектам при Президенте Республики Мозамбик Жуаном Освалду Машатине.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в рамках развития двусторонних отношений состоялась встреча, в ходе которой стороны обсудили ключевые направления белорусско-мозамбикского взаимодействия. Беларусь подтверждает свою заинтересованность в углублении сотрудничества с африканскими государствами и нацелена на активизацию работы с Республикой Мозамбик.

Беларусь последовательно выстраивает диалог со странами Африканского континента на принципах надежного и равноправного партнерства. Взаимодействие с Мозамбиком имеет значительный потенциал, который в первую очередь видится в сфере сельского хозяйства. Белорусская сторона готова наладить поставки тракторов и широкой номенклатуры сельскохозяйственной техники.

Кроме того, отмечена важность активизации сотрудничества в области поставок продовольствия, а также ветеринарных и фармацевтических препаратов. Беларусь выражает готовность делиться накопленным опытом и передовыми наработками в сфере медицины.