Популяризация биржевой торговли, расширение товарной номенклатуры, организация межбиржевого сотрудничества и укрепление деловых контактов. Именно по таким направлениям Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и посольство Бразилии в Беларуси намерены наладить совместную работу. Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита в центральный офис БУТБ посла Бразилии в Беларуси Жулио Сезара Фонтеса Ларанжейрысообщает пресс-служба биржевой площадки.

По словам бразильского дипломата, одна из основных функций посольства заключается в развитии торгово-экономических отношений с Беларусью. В связи с этим взаимодействие с биржей как площадкой, на которой широко представлен белорусский бизнес, станет важным шагом в реализации экономических интересов двух государств.

«Не секрет, что сегодня основу товарооборота наших стран составляют калийные удобрения. Но ведь и у Бразилии, и у Беларуси есть немало других товаров, которые они могли бы поставлять друг другу даже в условиях санкционных ограничений. Поэтому мой интерес к белорусской бирже не случаен. Я думаю, что данный механизм можно эффективно использовать для диверсификации экспортных и импортных поставок между Бразилией и Беларусью. Для посольства это приоритетная задача», – подчеркнул Жулио Сезар Фонтес Ларанжейра.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил готовность объединить усилия с посольством Бразилии по обозначенному направлению, а также озвучил другие перспективные сферы взаимодействия.

«Биржа, безусловно, готова стать связующим звеном между белорусскими и бразильскими компаниями, тем более что точек взаимного интереса действительно много. Например, из Бразилии через биржу можно было бы поставлять кофе, какао, сою, орехи и фрукты, а из Беларуси – сухое молоко, рапсовое масло, аминокислоты и льняное волокно. Кроме того, мы хотели бы установить партнерские отношения c бразильской биржей с целью обмена опытом, технологиями и ценовыми данными, а также организовать системную работу по информированию деловых кругов Бразилии о возможностях и потенциале биржевого механизма. Содействие со стороны посольства в решении этих вопросов придало бы мощный импульс сотрудничеству наших стран по биржевому треку», – отметил руководитель биржи.

В настоящее время на БУТБ аккредитована только одна компания из Бразилии. Ее сфера деятельности – импорт и дистрибуция продукции химической и нефтехимической отрасли, однако биржевых сделок она пока не совершала.