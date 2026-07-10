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БУТБ ПОМОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ЭФИОПСКОГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ


15:26 10.07.2026

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) предоставит свою электронную инфраструктуру и окажет содействие торговым и производственным предприятиям Эфиопии, заинтересованным в реализации и закупке продукции в Беларуси. Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук в ходе встречи с делегацией эфиопских деловых кругов в Минске, передает пресс-служба биржевой площадки.

По словам представителя БУТБ, использование биржевой площадки позволит эфиопским компаниям с минимальными издержками выйти на белорусский рынок и быстро найти торговых партнеров.

«На сегодняшний день на бирже аккредитованы свыше 30 тысяч белорусских предприятий практически из всех секторов экономики – от сельского хозяйства и лесной промышленности до энергетики и нефтехимии. Все это потенциальные контрагенты для эфиопских компаний, и биржевая платформа дает возможность торговать с ними без посредников, на прозрачных условиях и по рыночным ценам», – подчеркнул Ярослав Ковальчук.

В рамках переговоров с делегацией Эфиопии обсуждались главным образом прикладные аспекты применения биржевого механизма, такие как процедура аккредитации на БУТБ, особенности участия в торгах, контроль исполнения сделок, взаиморасчеты и транспортно-логистическое обеспечение. По всем этим вопросам представители эфиопского бизнеса получили детальную информацию и консультации.

Кроме того, был определен перечень перспективных товаров для организации взаимных поставок между Беларусью и Эфиопией через БУТБ. В частности, на эфиопский рынок планируется реализовывать молочную продукцию, рапсовое масло и кормовые добавки, а на белорусский – зерновой кофе, соевые бобы и семена масличных культур.

Ожидается, что вовлечению эфиопских компаний в торговлю на БУТБ будут способствовать региональные торгово-промышленные палаты, представители которых присутствовали на переговорах. Так, готовность обеспечить информационную поддержку и наладить системное сотрудничество с белорусской биржей выразила Палата торговли и секторальных ассоциаций региона Оромия. Среди прочего рассматривается возможность проведения совместных обучающих вебинаров по биржевой тематике для эфиопских предпринимателей.
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