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АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

12:53 10.07.2026 Академии наук Беларуси и Узбекистана подписали Меморандум о научно-техническом сотрудничестве Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, документ охватывает широкий спектр приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес. В числе ключевых областей — физика, биология и биотехнологии, химия и химические технологии, нанотехнологии, новые материалы, медицина, фармация, а также искусственный интеллект. В рамках подписанного соглашения предполагается также обмен опытом и научно-технической информацией в исследовательских целях. Кроме того, стороны намерены рассмотреть возможности для совместной реализации научных и инновационных проектов, а также организовать конкурсы для поддержки фундаментальных и прикладных исследований.