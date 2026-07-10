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АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:53 10.07.2026
Академии наук Беларуси и Узбекистана подписали Меморандум о научно-техническом сотрудничестве
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, документ охватывает широкий спектр приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес.
В числе ключевых областей — физика, биология и биотехнологии, химия и химические технологии, нанотехнологии, новые материалы, медицина, фармация, а также искусственный интеллект.
В рамках подписанного соглашения предполагается также обмен опытом и научно-технической информацией в исследовательских целях.
Кроме того, стороны намерены рассмотреть возможности для совместной реализации научных и инновационных проектов, а также организовать конкурсы для поддержки фундаментальных и прикладных исследований.
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