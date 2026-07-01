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БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ


16:08 09.07.2026

Беларусь и Узбекистан официально закрепили наивысший статус двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба белорусского Президента.

По итогам масштабных межгосударственных переговоров Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев скрепили подписями Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства, выводящую контакты двух государств на принципиально новый этап.

Александр Лукашенко назвал это событие историческим шагом для обеих стран. Глава белорусского государства подчеркнул, что подписанная Декларация официально закрепляет высокий уровень отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. По его словам, новое соглашение придаст мощный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах и в области безопасности.

Практическое наполнение этого исторического шага затронет самые разные секторы общего взаимодействия, где стороны нацелены на глубокую интеграцию в промышленности, сельском хозяйстве и транспортной логистике. Драйвером дальнейшего сотрудничества выступает промышленная кооперация: Беларусь готова обеспечивать трансфер технологий в машиностроении, развивать сборку тракторной техники и передавать опыт в сфере АПК. Одним из важнейших векторов также станет активное развитие межрегиональных контактов.

В развитие подписанной Декларации лидеры стран утвердили четкий пятилетний план совместных действий, который позволит ведомствам свободно двигаться к новой амбициозной цели — наращиванию взаимного товарооборота до 2 миллиардов долларов. На полях саммита правительствами был подписан солидный пакет документов. Его основой стала комплексная дорожная карта по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2026–2030 годы.

Кроме того, министерства и ведомства двух государств заключили ряд соглашений и меморандумов о взаимодействии в сфере финансов, легкой промышленности, труда и социальной защиты, а также в научно-технической, культурной и туристической областях.
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