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Международные связи


БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН НАЦЕЛЕНЫ НА ТОВАРООБОРОТ В $2 МЛРД


12:50 09.07.2026

Александр Лукашенко проводит переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посещает Беларусь с официальным визитом, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лидеры констатировали, что двусторонние отношения вышли на траекторию уверенного роста: сегодня Узбекистан входит в топ-10 основных зарубежных партнеров Беларуси и занимает третье место среди государств СНГ. «Когда-то мы говорили о необходимости достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Теперь свободно ставим цель в 2 миллиарда», — заявил Александр Лукашенко, добавив, что профильным ведомствам уже даны соответствующие задачи.

Ключевым драйвером роста призвана стать промышленная кооперация. Стороны детально обсудили углубление взаимодействия в машиностроении, в частности, планы по расширению номенклатуры совместно выпускаемой карьерной техники. «Мы освоили у вас производство 130-тонного БЕЛАЗа и готовы выходить на 220-тонный. Если сохранится такая же поддержка с вашей стороны, мы сделаем это очень быстро», — подчеркнул белорусский лидер. Помимо этого, речь шла о наращивании мощностей в тракторостроении до 3 тысяч единиц в год и обеспечении полного сервисного цикла.

Особые надежды возлагаются на реализацию совместных проектов с перспективой выхода на рынки третьих стран, особенно в регионе, близком к Узбекистану. Александр Лукашенко отметил высокий интерес к такой трехсторонней кооперации и сообщил, что соответствующая работа уже началась.

Существенный блок переговоров был отведен агропромышленному сотрудничеству. В Беларуси готовы не только наращивать поставки продукции, но и активно открывать на территории Узбекистана совместные предприятия по выпуску мяса птицы и переработке молока. В фармацевтике и медицинских услугах также планируется переход от формата оказания помощи к локализации производств и трансферу технологий.

Резюмируя экономическую повестку, президент Беларуси высоко оценил состоявшийся накануне бизнес-диалог и назвал текущий саммит логичным закреплением договоренностей, достигнутых на уровне деловых кругов и ведомств.
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