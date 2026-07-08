На Минском тракторном заводе в рамках III Форума регионов Беларуси и Узбекистана была организована тематическая отраслевая секция «Сотрудничество в области промышленной кооперации», которая стала продолжением пленарного заседания «Кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана», передает корреспондент «Трактор.бел».

«Для Беларуси Республика Узбекистан является ключевым партнером в Центральной Азии. Наши страны всегда связывали по-настоящему дружеские отношения и долгосрочное сотрудничество. Нам важно укреплять взаимное доверие, поддерживать открытый диалог, взаимовыгодное партнерство, совместно решать возникающие вопросы и двигаться к новым, более плодотворным этапам взаимодействия», — отметил, обращаясь к собравшимся, председатель заседания заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский.

На встрече были затронуты перспективы развития кооперационного взаимодействия предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь и организаций Республики Узбекистан.