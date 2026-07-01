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ТОРГОВЫЙ ДОМ УЗБЕКИСТАНА ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
16:18 08.07.2026
Торжественное открытие Торгового дома Узбекистана на проспекте Победителей в белорусской столице приурочено к официальному визиту президента этой страны Шавката Мирзиёева в Беларусь, который запланирован на 8-9 июля, передает пресс-служба Правительства.
Открытие организовано Торгово-промышленной палатой (ТПП) Узбекистана совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой (БелТПП). Событие является важным шагом в укреплении двусторонних экономических связей и подтверждает динамичное развитие белорусско-узбекского сотрудничества
Среди важных гостей, принявших участие в торжественной церемонии открытия, - заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев
Новая площадка призвана стать витриной узбекистанского экспортного потенциала, местом для презентации и сбыта сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и других видов продукции. Торговый дом будет способствовать установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств
Открытие Торгового дома Узбекистана - логичное продолжение активной работы, проводимой БелТПП и ТПП Узбекистана. Во время официального визита правительственной делегации Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года торгово-промышленными палатами двух стран был организован Белорусско-Узбекский бизнес-форум, в рамках которого подписаны контракты и соглашения на сумму почти $110 млн
Также в Минске состоялось торжественное открытие ресторана узбекской кухни «Ташкент»
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