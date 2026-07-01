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ЭКОНОМИКА, НАУКА, КУЛЬТУРА. НА III ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАН РЯД ДОКУМЕНТОВ


15:15 08.07.2026

Ряд соглашений и планов мероприятий по сотрудничеству подписан на III Форуме регионов Беларуси и Узбекистана, сообщает пресс-служба белорусского Правительства.

График взаимных визитов региональных делегаций Беларуси и Узбекистана на 2026-2027 годы и план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между двумя странами на 2026-2030 годы подписали заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Подписано соглашение между Гомельским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Ташкентской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Кроме того, подписан план мероприятий (дорожная карта) на 2026-2027 годы по реализации соглашения между Гомельским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Ферганской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Подписана дорожная карта по реализации соглашения между Гродненским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Андижанской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на 2027-2028 годы. Также подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Гродненским областным исполнительным комитетом и Республикой Каракалпакстан.

Стороны подписали дорожную карту по реализации соглашения между Могилевским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Андижанской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на 2027-2029 годы. Также подписана дорожная карта по реализации соглашения между Могилевским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Джизакской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на 2026-2028 годы.

Подписан план мероприятий на 2026-2027 годы по реализации соглашения между Брестским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Бухарской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также план мероприятий на 2026-2027 годы по реализации соглашения между Брестским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Сырдарьинской области о торгово-экономическом сотрудничестве.

Кроме того, подписаны план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества Витебской области и Кашкадарьинской области на 2026-2028 годы и план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества Витебской области и Наманганской области (Республика Узбекистан) на 2026-2028 годы.

Подписан план мероприятий по реализации соглашения между Минским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Ташкентской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах от 12 сентября 2018 года на 2026-2028 годы.

Также подписаны план мероприятий (дорожная карта) по реализации соглашения между Гомельским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Навоийской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на 2026-2027 годы и план мероприятий (дорожная карта) по реализации соглашения между Гомельским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Хорезмской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на 2026-2027 годы.

Меморандум о дружбе и сотрудничестве подписан между Могилевским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Ферганской области.
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