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ШУЛЕЙКО: РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА
12:46 08.07.2026
Региональное взаимодействие вносит значительный вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран. Об этом заявил на пленарном заседании III Форума регионов Беларуси и Узбекистана в Минске заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, сообщает пресс-служба Правительства.
"Мы высоко ценим достигнутый уровень белорусско-узбекского сотрудничества, который является достойным примером взаимного уважения, дружбы, доверия и поддержки. Узбекистан для нас надежный друг и проверенный временем партнер. В основе достигнутого уровня взаимодействия - традиционно доверительный, содержательный диалог на высшем уровне", - отметил Юрий Шулейко.
Вице-премьер подчеркнул, что курс, заданный лидерами государств, определяет долгосрочные ориентиры взаимного сотрудничества.
"За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз с $64 млн до $854 млн в 2025 году, за пять месяцев - практически на 40%. Уверен, в этом году мы преодолеем историческую планку товарооборота, которая превысит $1 млрд", - подчеркнул Юрий Шулейко.
По словам вице-премьера, достигнутый объем взаимной торговли позволяет ставить более амбициозные цели. Беларусь видит существенные резервы как в увеличении поставок традиционной номенклатуры товаров, так и в выходе на новые товарные позиции. "Президентами Беларуси и Узбекистана поставлена вполне достижимая задача - выйти на $2 млрд взаимного товарооборота в течение нескольких лет. Вместе с тем мы понимаем, что работа правительств и органов государственной власти - лишь часть наших возможностей. С каждым годом все более значимый вклад в копилку отношений вносят именно регионы" - подчеркнул Юрий Шулейко.
К настоящему времени действуют уже 30 межрегиональных соглашений. К этому пакету добавились еще 12 документов, которые подписаны в рамках форума.
"Межрегиональные форумы Беларуси и Узбекистана убедительно доказали свою эффективность. Предыдущие саммиты - яркое свидетельство того, как на местном уровне эффективно реализуются наши общие планы в промышленной, аграрной, социальной и многих других сферах. Сегодня здесь присутствуют руководители белорусских регионов, узбекских хокимиятов, представители ключевых государственных органов и бизнес-сообщества двух стран - все те, кто непосредственно вовлечен в развитие двустороннего сотрудничества", - отметил Юрий Шулейко.
Заместитель премьер-министра выразил искреннюю признательность всем присутствующим за вклад в дальнейшее укрепление белорусско-узбекского стратегического партнерства, по-настоящему дружеских уз, связывающих белорусов и узбеков.
"Нынешний форум призван трансформировать достигнутый высокий уровень политического доверия в конкретные экономически выгодные проекты. Это хорошая возможность не только установить прямые контакты, но и в конструктивном ключе найти взаимоприемлемые решения по актуальным вопросам, наметить перспективы. Главное - не стоять на месте, не искать легких путей, а выступать с новыми своевременными инициативами", - отметил Юрий Шулейко.
Основные ориентиры - взаимовыгодная кооперация, нацеленность на конкретный результат и максимальная устремленность в будущее. Правительства заинтересованы в реализации эффективных проектов, способных дать экономике добавленную стоимость, экспорт и новые рабочие места.
"Такое взаимодействие позволит в конечном итоге решить ключевую задачу любого государства - повысить уровень жизни людей. Рассчитываю, что III Форум регионов станет для каждого участника генератором идей, точкой отсчета для заключения перспективных контрактов. Каждая договоренность, достигнутая в эти дни в Минске и регионах, должна быть реализована", - отметил Юрий Шулейко.
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