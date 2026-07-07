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ТУРЧИН: БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ СЕРЬЕЗНЫЕ ЦЕЛИ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА


10:45 08.07.2026

Беларусь и Узбекистан перед собой ставят серьезные цели по развитию двустороннего сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, передает пресс-служба Совмина.

Александр Турчин подчеркнул, что встреча проходит накануне знакового события для двусторонних отношений - официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Завтра состоится пленарное заседание III Форума регионов Беларуси и Узбекистана.

"Мероприятие обещает быть богатым на установление новых партнерств, подписание коммерческих контрактов и межрегиональных документов. Также будет дан старт проведению Дней культуры Узбекистана в Беларуси, которые позволят белорусам окунуться в атмосферу культуры Узбекистана", - отметил Александр Турчин.

Готов к подписанию пакет документов. "Очень серьезные ставим перед собой цели", - добавил премьер-министр.

Александр Турчин поблагодарил Жамшида Ходжаева за взаимодействие, интенсивную работу в составе совместной Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Цифры говорят сами за себя, и предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева придаст очередной импульс двусторонним отношениям.

"Серьезная планка в $2 млрд взаимного товарооборота к 2030 году, уверен, будет достигнута, как и по итогам текущего года рубеж в $1 млрд должны преодолеть", - подчеркнул Александр Турчин.

На повестке встречи - ключевые направления развития белорусско-узбекского взаимодействия. Особое внимание уделено вопросам промышленной кооперации, развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства, а также перспективам реализации новых совместных инвестиционных проектов с участием узбекского капитала.
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