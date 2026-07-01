Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ИНДИЯ СОГЛАСУЮТ СРЕДНЕСРОЧНУЮ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА

16:20 07.07.2026 Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич 7 июля 2026 г. встретился с послом Республики Индия в Республике Беларусь Ашоком Кумаром. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники уделили особое внимание вопросам развития договорно-правовой базы белорусско-индийских отношений и подготовки Дорожной карты сотрудничества на среднесрочную перспективу. Стороны рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку к проведению 12-го заседания Белорусско-Индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в областях экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры.