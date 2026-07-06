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Международные связи


В БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ III ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА


09:45 07.07.2026

В Республике Беларусь продолжается III Форум регионов Беларуси и Узбекистана, который стартовал накануне, 6 июля. Мероприятие, организованное Национальным центром поддержки экспорта Беларуси и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, продлится до 8 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, в форуме принимают участие представители всех 14 регионов Республики Узбекистан – 12 областей, Республики Каракалпакстан и г. Ташкента. Численность деловой узбекской делегации превышает 100 человек. В ее состав вошли руководители регионов, представители министерств и ведомств, промышленных предприятий и финансовых структур, инвесторы, представители малого и среднего бизнеса, эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности.

В первые два дня (6 – 7 июля) делегации узбекских регионов работают в областях Беларуси. Гости посещают промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса, знакомятся с экспортным потенциалом регионов, обсуждают конкретные проекты взаимовыгодной кооперации.

8 июля в 10:00 в гостинице «Президент-Отель» начнется пленарное заседание Форума на тему: «Кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана»

В работе пленарного заседания форума примут участие сопредседатели межправительственной комиссии – заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и Заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

В программе заседания: обсуждение перспектив межрегиональной кооперации и церемония подписания двусторонних документов.

После пленарного заседания работа форума продолжится на четырех тематических отраслевых секциях, посвященных промышленной кооперации, сельскому хозяйству и продовольствию, деревообработке и производству мебели, а также сотрудничеству в социальной и гуманитарной сфере.

Ожидается, что общая численность участников форума составит более 600 человек.
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