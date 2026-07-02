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КАРАНКЕВИЧ: ДОГОВОРЕННОСТИ С ИНДОНЕЗИЕЙ ВСКОРЕ ДАДУТ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
11:24 06.07.2026
Договоренности с Индонезией вскоре дадут практический результат. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич в эфире телеканала «Беларусь 1», предает пресс-служба Правительства.
Оценивая итоги переговоров Президентов Беларуси и Индонезии в Джакарте, вице-премьер отметил, что встреча двух лидеров прошла в очень открытой и доверительной атмосфере, ведь закрытых тем между странами нет.
"Очень довольны теми переговорами, которые состоялись. Подписанные дорожная карта, меморандумы уже в ближайшее время должны дать практический результат, - отметил Виктор Каранкевич. - Вопросы логистики также решаются. Мы уже имеем определенные результаты, в том числе по поставке продуктов питания. Подписанные в рамках бизнес-форума документы тому свидетельство".
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