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КАРАНКЕВИЧ: ДОГОВОРЕННОСТИ С ИНДОНЕЗИЕЙ ВСКОРЕ ДАДУТ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ


11:24 06.07.2026

Договоренности с Индонезией вскоре дадут практический результат. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич в эфире телеканала «Беларусь 1», предает пресс-служба Правительства.

Оценивая итоги переговоров Президентов Беларуси и Индонезии в Джакарте, вице-премьер отметил, что встреча двух лидеров прошла в очень открытой и доверительной атмосфере, ведь закрытых тем между странами нет.

"Очень довольны теми переговорами, которые состоялись. Подписанные дорожная карта, меморандумы уже в ближайшее время должны дать практический результат, - отметил Виктор Каранкевич. - Вопросы логистики также решаются. Мы уже имеем определенные результаты, в том числе по поставке продуктов питания. Подписанные в рамках бизнес-форума документы тому свидетельство".
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