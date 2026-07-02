Договоренности с Индонезией вскоре дадут практический результат. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич в эфире телеканала «Беларусь 1», предает пресс-служба Правительства.

Оценивая итоги переговоров Президентов Беларуси и Индонезии в Джакарте, вице-премьер отметил, что встреча двух лидеров прошла в очень открытой и доверительной атмосфере, ведь закрытых тем между странами нет.

"Очень довольны теми переговорами, которые состоялись. Подписанные дорожная карта, меморандумы уже в ближайшее время должны дать практический результат, - отметил Виктор Каранкевич. - Вопросы логистики также решаются. Мы уже имеем определенные результаты, в том числе по поставке продуктов питания. Подписанные в рамках бизнес-форума документы тому свидетельство".