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ПОСОЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКРОЕТСЯ В МЬЯНМЕ
10:50 06.07.2026
Посольство Беларуси откроется в Мьянме. Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2026 г. №328 "Об открытии Посольства Республики Беларусь в Республике Союз Мьянма" подписал премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, документ разработан в целях реализации договоренностей, достигнутых с Мьянмой на высшем уровне.
Предусматривается открытие Посольства Беларуси в городе Нейпьидо (Мьянма) до 1 ноября 2026 года.
Дипломатические отношения между Беларусью и Мьянмой установлены 22 сентября 1999 года. Минск и Нейпьидо поддерживают активный доверительный диалог и демонстрируют нацеленность на всестороннее развитие взаимоотношений.
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