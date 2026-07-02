Международные связи

ПОСОЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКРОЕТСЯ В МЬЯНМЕ

10:50 06.07.2026 Посольство Беларуси откроется в Мьянме. Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2026 г. №328 "Об открытии Посольства Республики Беларусь в Республике Союз Мьянма" подписал премьер-министр Александр Турчин. Как сообщает пресс-служба Правительства, документ разработан в целях реализации договоренностей, достигнутых с Мьянмой на высшем уровне. Предусматривается открытие Посольства Беларуси в городе Нейпьидо (Мьянма) до 1 ноября 2026 года. Дипломатические отношения между Беларусью и Мьянмой установлены 22 сентября 1999 года. Минск и Нейпьидо поддерживают активный доверительный диалог и демонстрируют нацеленность на всестороннее развитие взаимоотношений.