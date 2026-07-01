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ТЕХНИКА BELARUS БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «АГРОВОЛГА-2026» В КАЗАНИ


12:20 02.07.2026

Техника BELARUS, в том числе 500-сильный трактор BELARUS 5425, будет представлена на Международной агропромышленной выставке «Агроволга-2026», которая пройдет в Казани с 8 по 10 июля. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил первый заместитель генерального директора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» — коммерческий директор Владимир Подоляк.

«Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан» уже вышла на финишную прямую по подготовке к главному агропромышленному форуму республики. В рамках своей экспозиции мы представим посетителям более 50 единиц техники, оборудования и различных сельскохозяйственных устройств», — рассказал Владимир Подоляк.

На стенде общества будет продемонстрирована продукция производства предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА» (Минского тракторного завода, Сморгонского агрегатного завода, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, Минского завода шестерен) от мотоблока до 500-сильного BELARUS 5425. «Самый мощный трактор производства Минского тракторного завода сегодня вызывает огромный интерес не только у аграриев Татарстана, но и у всего Приволжского и Уральского федеральных округов», — отметил первый заместитель генерального директора ООО «ТПК МТЗ-Татарстан».

Традиционно, в рамках выставки «Агроволга-2026», ТПК «МТЗ-Татарстан» совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан проведет уже третий чемпионат среди лучших механизаторов «МТЗ-ШОУ». Соревнования по мастерству управления трактором ежегодно привлекает особое внимание посетителей агропромышленного форума.
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