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Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ИНДОНЕЗИЯ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2030 ГОДА


10:58 02.07.2026

Переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Индонезии Прабово Субианто прошли 2 июля в Джакарте.

Как сообщает пресс-служба президента, встреча в узком и расширенном составах завершилась подписанием пакета международных документов, главным из которых стала дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества на 2026–2030 годы.

В ходе беседы Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что для белорусской стороны в Индонезии открывается широкий фронт работ. «Я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно, и мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной», — подчеркнул Глава государства.

Лидеры отметили, что основная часть вопросов была успешно снята накануне на уровне профильных министров. В связи с этим Прабово Субианто в шутку заметил, что лидерам уже практически нечего делать. Белорусский Президент, поддержав этот тезис, призвал немедленно переходить от договоренностей к делу. «Нам надо утвердить эти договоренности и без проволочек и бюрократии действовать. Только вперед», — заявил он.

Было отмечено, что после избрания Прабово Субианто в 2024 году политический диалог и экономические связи между странами заметно активизировались. Минск и Джакарта строят отношения на принципах взаимного уважения и готовы оказывать поддержку друг другу на международной арене.

Еще одним важным итогом диалога стало подтверждение решения индонезийской стороны открыть посольство в Минске. Александр Лукашенко приветствовал этот шаг, выразив уверенность, что новая дипмиссия усилит интенсивность контактов, и гарантировал ее руководителю всестороннюю поддержку.

По итогам официальной церемонии белорусский лидер подтвердил решимость Минска выполнить все задачи, зафиксированные в подписанной «карте» до 2030 года.
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