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БЕЛАРУСЬ И ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА


10:13 02.07.2026

Первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Виктор Щетько провел рабочую встречу с министром транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Андреем Ксензовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, ключевой темой переговоров стала реализация контракта на поставку 12 трёхсекционных низкопольных трамваев, предназначенных для обновления подвижного состава региона.

Данный проект станет важным этапом в модернизации транспортной инфраструктуры Челябинской области, особенно в свете развития линии скоростного метротрамвая.

Первый трамвайный вагон поступит в распоряжение администрации Челябинской области уже в сентябре 2026 года. Стороны подтвердили готовность продолжить сотрудничество и прорабатывают возможность поставок дополнительного объема трамваев в следующем году.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено расширению номенклатуры взаимодействия. Руководство Челябинской области выразило заинтересованность в участии в аукционах и организации поставок иных видов техники, выпускаемой предприятиями, входящими в структуру Министерства промышленности Беларуси.

Таким образом, переговоры закрепили не только выполнение текущих контрактных обязательств, но и задали вектор на системное развитие промышленной кооперации между Беларусью и Челябинской областью на среднесрочную перспективу.
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