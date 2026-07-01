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КОНТРАКТЫ НА СУММУ ИНВЕСТИЦИЙ ОКОЛО $1 МЛРД ПОДПИСАНЫ ВО ВРЕМЯ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО ФОРУМА


09:59 02.07.2026

О первых итогах Белорусско-Китайского форума регионов рассказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, передает пресс-служба Правительства.

Николай Снопков отметил, что в ходе форума был подписан ряд контрактов на общую сумму инвестиций около $1 млрд. Он подчеркнул, что это соответствует прямому требованию Президента страны, отраженному в директиве по развитию сотрудничества с Китаем - переходу от модели "центр - центр" к модели "регион - регион". "Потому что все дела делаются не в зданиях Правительства, а в регионах", - добавил он.

Кроме того, Николай Снопков напомнил, что ранее звучала настоятельная рекомендация Председателя КНР Си Цзиньпина углублять взаимодействие с регионами. "Эта рекомендация воплощается и поддерживается всеми политическими и экономическими кругами Китайской Народной Республики", - сказал он.
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