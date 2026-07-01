Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, выступая 1 июля в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу на церемонии открытия Первого Белорусско-Китайского форума регионов, передает пресс-служба Правительства.

"Для меня особая радость находиться сегодня здесь, на древней и прекрасной земле провинции Ганьсу, в "Золотом городе" - Ланьчжоу. Хочу начать со слов искренней благодарности китайской стороне за поддержку сегодняшнего мероприятия. Сегодня мы открываем новую главу в летописи белорусско-китайских отношений. Я подчеркиваю: не очередное заседание, не рядовая встреча, а именно исторический старт прикладных региональных связей, конкретных проектов, инвестиций, знаний и новых рабочих мест. Почему это история? Потому что всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство, выкованное и закаленное нашими лидерами Александром Лукашенко и Си Цзиньпином, вдохновляет и требует мобилизации всего межрегионального потенциала, каждого института и предприятия. Нам оказано большое доверие, и мы должны его оправдать", - отметил Николай Снопков.

Первый вице-премьер обозначил приоритетные направления стратегического партнерства Беларуси и Китая. "Беларусь - это полноценная промышленная и ресурсная платформа для глубокой переработки и создания высокотехнологичного продукта. Мы рассматриваем сотрудничество с регионами Китайской Народной Республики не просто как братские связи, а как стратегический союз в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Со времен СССР Беларусь остается индустриальным сердцем в центре Европы, на стыке ЕАЭС и ЕС", - подчеркнул первый заместитель премьер-министра.

Он обратил внимание: "Наша задача - не просто транзит, а создание общих цепочек добавленной стоимости, соединяющих китайские промышленные кластеры с европейским и евразийским рынками".

В числе приоритетов он назвал кооперацию компетенций и уникальные преимущества Беларуси. "У Китая сильнейшие научная, технологическая и сырьевая база, у Беларуси - передовое машиностроение, сельхозтехнологии, IT-сектор и богатый опыт индустриальной кооперации, - отметил Николай Снопков. - Нам не надо конкурировать, нам надо "сшивать" наши сильные стороны. Данные подходы заложены в основании годов промышленной кооперации между Беларусью и Китаем на 2026-2027 годы, объявленных в ходе встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина. Но ключевой вопрос: почему нужно делать "сшивку" именно с Беларусью?"

Первый заместитель премьер-министра пояснил: потому что мы предлагаем не просто площадку, а конкретные, измеримые конкурентные преимущества для китайского бизнеса. Это доступ к огромному рынку ЕАЭС. Беларусь - это "входные ворота" в Евразийский экономический союз с населением более 180 млн человек. Произведенный здесь товар получает беспошлинный доступ на рынки России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Радиус 2000 км от Минска охватывает более четверти мирового ВВП.

В числе преимуществ сотрудничества с Беларусью также правовая защита и режим наибольшего благоприятствования. "С 1 января 2026 года вступило в силу Соглашение между Беларусью и Китаем о торговле услугами и инвестициях. Это первый подобный договор Китая со страной - членом ЕАЭС. Он дает китайским инвесторам прямые гарантии защиты капитала, режим наибольшего благоприятствования и доступ практически во все сектора экономики", - отметил Николай Снопков.

Он обратил внимание на флагманский проект - индустриальный парк "Великий камень". "Как поручили лидеры двух стран, здесь созданы лучшие условия. На сегодняшний день в парке более 160 предприятий-резидентов с проектами в передовых отраслях промышленности, биотехнологий, медицины с общим объемом заявленных инвестиций порядка $1,6 млрд. В Беларуси с населением 9 млн человек работает почти 50 университетов. Белорусы - это высокообразованные, дисциплинированные, квалифицированные специалисты, известные своим трудолюбием и дружелюбием", - подчеркнул Николай Снопков.

"И главное - инвестировать нужно в стабильность. Стабильность - это стратегически верный шаг, и белорусское Правительство продолжит последовательно улучшать бизнес-среду для китайских партнеров", - добавил он.

В числе приоритетов, Николай Снопков также выделил культурно-гуманитарное взаимодействие. "Это "мягкая сила", создающая фундамент доверия. Устойчивое экономическое партнерство невозможно без глубокого культурного и человеческого переплетения. Наша стратегия заключается в формировании не просто торговых потоков, а общих смыслов. Беларусь и Китай обладают уникальной совместимостью ценностей: уважение к традициям, институтам семьи, стремление к созидательному труду и приоритет стабильности. Сегодня мы активно переходим от точечных культурных обменов к системной работе. Это - совместные образовательные программы, совместные туристические проекты, совместные лечебно-оздоровительные проекты. Особый акцент на прямых контактах между людьми, ведь Беларусь - это безопасная, гостеприимная страна с богатой историей и отличной экологической обстановкой. В конечном счете, наш приоритет - воспитать поколение специалистов и граждан, для которых белорусско-китайская дружба является не абстрактным понятием, а личной жизненной позицией", - отметил Первый вице-премьер.

"Мы хорошо знаем и помним, что провинция Ганьсу - это колыбель Шелкового пути, легендарный коридор Хэси (Ганьсуйский коридор), по которому тысячелетиями шли караваны. Но сегодня наши караваны - это железнодорожные составы Беларусь - Китай, это технологии, это информационные потоки", - отметил Николай Снопков.

"Мы физически и ментально возрождаем Великий Шелковый путь, но на новом технологическом витке", - заметил Николай Снопков.

Он считает, что само время требует перехода в сотрудничестве между Беларусью и Китаем от модели "центр - центр" к модели "регион - регион".

"И то, что этот механизм запускается именно здесь, в Ланьчжоу, а не в Пекине или Минске, это глубоко символично. Это знак доверия и зрелости наших отношений", - подчеркнул Первый вице-премьер. - Как сказал великий китайский философ Лао-цзы: "Дорога в тысячу ли начинается с первого шага". Сегодня мы делаем этот шаг вместе. Моя мечта - чтобы через несколько лет, оглядываясь назад, мы сказали: "Да, та самая новая экономическая реальность началась именно в Ланьчжоу".

Организаторами этого масштабного мероприятия выступают Министерство иностранных дел Республики Беларусь и Гродненский облисполком с белорусской стороны, Китайское народное общество дружбы с заграницей и Народное правительство провинции Ганьсу - с китайской стороны.

Тема форума - "Объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания". Форум собрал более 270 участников из 23 регионов Китая и представителей всех областей Беларуси и Минска.

На полях форума планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.