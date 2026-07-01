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Международные связи


БУТБ И ICDX ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


13:51 01.07.2026

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Индонезийская биржа товаров и деривативов (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, ICDX) подписали меморандум о сотрудничестве по развитию биржевой торговли между Беларусью и Индонезией. Церемония состоялась в рамках Индонезийско-Белорусского бизнес-форума, который прошел 30 июня в Джакарте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, документом предусмотрено взаимодействие сторон по ряду ключевых направлений, отвечающих интересам Беларуси и Индонезии. БУТБ и ICDX, в частности, планируют совместно прорабатывать перспективные товарные позиции для реализации на биржевых торгах, способствовать приходу индонезийских компаний на электронную платформу БУТБ, обмениваться опытом и проводить консультации по вопросам формирования организованного товарного рынка, а также делиться аналитическими и маркетинговыми материалами.

«Подписание меморандума является важным шагом на пути к выстраиванию устойчивой, прозрачной и взаимовыгодной системы трансграничной торговли между нашими странами. Консолидация усилий двух бирж упростит выход белорусских экспортеров на перспективный рынок Индонезии и одновременно откроет индонезийским товаропроизводителям доступ к потенциальным потребителям в Беларуси. Для БУТБ межбиржевое сотрудничество – один из безусловных приоритетов, поскольку именно через такие партнерства мы формируем новые каналы сбыта, снижаем транзакционные барьеры и укрепляем торгово-экономические отношения на долгосрочную перспективу», – заявил помощник председателя правления БУТБ Александр Башлий, представлявший биржу на бизнес-форуме.

Со своей стороны директор ICDX Тройдон Патрик Доминик Сирил Миранда акцентировал внимание на практическом характере сотрудничества с БУТБ, которое, по его мнению, обеспечит благоприятные условия для увеличения товарооборота Беларуси и Индонезии.

«Ценность взаимодействия с белорусской биржей заключается прежде всего в его практической пользе для бизнеса двух стран. Наши площадки обладают уникальным опытом и экспертизой в области биржевой торговли, поэтому объединение наших ресурсов и возможностей будет способствовать более эффективному решению задач, актуальных для индонезийских и белорусских компаний», – подчеркнул топ-менеджер индонезийской биржи.

На сегодняшний день для участия в биржевых торгах на БУТБ аккредитованы 2 резидента Республики Индонезия, а первые сделки были заключены в июне 2026 г. Это была закупка белорусского сухого обезжиренного молока и сливочного масла на общую сумму 1,8 млн USD.
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