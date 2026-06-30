Ганьсу - это ворота Китая на Запад, а Беларусь - ворота Евразии в Европу. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на встрече с секретарем партийного комитета провинции Ганьсу Ху Чаншэном, сообщает пресс-служба Правительства.

"Начну с самого главного - со слов благодарности. Спасибо за теплый, домашний прием, который в очередной раз подтверждает, что дружба между нашими народами уже прошла испытание временем. Когда-то караваны Великого Шелкового пути останавливались именно здесь, в Ганьсу, чтобы набраться сил перед долгой дорогой на Запад. Сегодня мы приехали сюда с той же целью - вместе двигаться вперед. Мы видим и ценим то внимание, которое руководство Китая и провинция Ганьсу, в частности, уделяют нашей стране", - отметил Николай Снопков.

Первый вице-премьер акцентировал внимание, что приехал в Ланьчжоу не с пустыми руками. "Со мной - поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и его четкая установка: перевести наше "всепогодное стратегическое партнерство", установки лидеров государств, на уровень конкретных дел, цифр, проектов и территорий", - подчеркнул Николай Снопков.

По его словам, проведение первого Белорусско-Китайского форума в Ганьсу не случайно. "Ваша провинция - это не просто один из регионов Китая. Это - сердце древнего Шелкового пути, это символ связанности и диалога. А мы, белорусы, исторически находимся на перекрестке Европы, мы - связующее звено между Востоком и Западом, современное европейское продолжение Шелкового пути", - отметил первый заместитель премьер-министра.

"Для Беларуси Китай под мудрым и дальновидным руководством Коммунистической партии и лично товарища Си Цзиньпина всегда был и остается примером эффективной модели региональной политики. На современном этапе Ганьсу трансформируется в мощный промышленно-логистический узел. В этом смысле Ганьсу и Беларусь объединяет историческая миссия - быть мостом между регионами, рынками и людьми, - дополнил Николай Снопков. - Наши конкурентные преимущества очевидны и дополняют друг друга. У Ганьсу - уникальные природные ресурсы, компетенции в традиционной китайской медицине, школа шелководства, мощный промышленно-логистический узел. У Беларуси - отличный индустриальный потенциал, передовое машиностроение, калийные удобрения. Сегодня Ганьсу - это ворота Китая на Запад, а Беларусь - ворота Евразии в Европу. Си Цзиньпинь трогательно относится к Беларуси и к провинции Ганьсу - вас он называет "Нефритовым скипетром Китая", а Беларусь - "Жемчужиной на Шелковом пути". Мы открыты, мы настроены на результат, и мы готовы вместе творить нашу совместную историю".