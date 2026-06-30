Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на бизнес-форуме в Джакарте назвал точки роста в сотрудничестве Беларуси с Индонезией, сообщает пресс-служба Правительства.

"Беларусь и Индонезию разделяют тысячи километров, но расстояние не имеет значения для близких друзей и надежных партнеров. Мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества был задан Главами наших государств Александром Лукашенко и Прабово Субианто в ходе встреч в прошлом году. Благодаря теплым и по-настоящему доверительным отношениям, сложившимся между Главами государств, и договоренностям по широкому спектру направлений белорусско-индонезийское взаимодействие вышло на совершенно иной уровень. Яркое тому подтверждение - рост взаимного товарооборота. Нам необходимо сохранить положительную динамику наращивания товарооборота, а также находить новые точки роста и возможности для более тесной интеграции", - отметил вице-премьер.

По словам заместителя премьер-министра, одно из важнейших направлений сотрудничества - сфера продовольственной безопасности. Виктор Каранкевич отметил, что индонезийские потребители уже имели возможность оценить качество белорусских продовольственных товаров, некоторые из них уже поставляются на рынок Индонезии.

Кроме того, Беларусь имеет развитый машиностроительный комплекс и готова обеспечить поставки надежной и качественной сельскохозяйственной, автомобильной, коммунальной и пассажирской техники. "Для механизации сельского хозяйства Индонезии мы можем предложить комплексные решения. Это не просто поставка техники и оборудования к ней, а создание сервисных центров с передачей необходимых компетенций местным специалистам. В перспективе мы готовы организовывать совместные сборочные производства с передачей соответствующих технологий", - заявил Виктор Каранкевич.

В свою очередь Беларусь заинтересована в увеличении поставок индонезийской продукции и расширении ее номенклатуры. Это, например, какао-бобы, пальмовое масло, лекарственные препараты, каучук, морепродукты, кофе и другая продукция.

Дополнительный стимул двустороннему партнерству придаст и вступление в силу соглашения о формировании зоны свободной торговли между Индонезией и государствами - членами Евразийского экономического союза. В мае 2026 года Беларусь первой из государств ЕАЭС уже ратифицировала этот документ.

"С учетом формирования зоны свободной торговли нам нужно не только наращивать объемы торговли, но и формировать устойчивые производственные и инвестиционные связи, создавать совместные производства и вместе выходить на рынки третьих стран", - подчеркнул вице-премьер.

По словам Виктора Каранкевича, интересам наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества также отвечает инициатива по созданию Белорусско-Индонезийского делового совета. Заместитель Премьер-министра предложил активизировать работу по его формированию.

В беседе с журналистами по итогам пленарного заседания бизнес-форума вице-премьер подчеркнул, что отношения между двумя странами динамично развиваются. Виктор Каранкевич уточнил, что в сотрудничестве по линии обеспечения продовольственной безопасности уже есть ряд хороших результатов. Это, в частности, поставки молочной продукции на рынок Индонезии. Получено разрешение на поставки молочной продукции на индонезийский рынок еще для 13 предприятий.

В целом у стран есть хорошие планы и направления взаимовыгодного сотрудничества. "Это и увеличение поставок калийных удобрений; вопросы, связанные с возможностью использования машиностроительного потенциала Беларуси. У нас есть и новые точки роста. Это здравоохранение, образование, гуманитарная сфера, обмен в сфере культуры. Все это будет создавать условия для роста товарооборота и взаимного оказания услуг", - резюмировал вице-премьер.