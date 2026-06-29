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БЕЛОРУССКО‑ИНДОНЕЗИЙСКИЙ БИЗНЕС‑ФОРУМ СТАРТОВАЛ СЕГОДНЯ В ДЖАКАРТЕ
11:19 30.06.2026
Белорусско‑индонезийский бизнес‑форум стартовал сегодня в Джакарте.
Как сообщает Telegram-канал Минпрома, программа форума включает презентации белорусских и индонезийских предприятий, B2B‑сессию с участием представителей деловых кругов обеих стран.
На бизнес-форум в Джакарту прибыла большая белорусская делегация. В её составе министр промышленности Андрей Кузнецов.
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