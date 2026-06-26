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КОМПАНИИ ИЗ БАШКОРТОСТАНА УВЕЛИЧИЛИ СУММУ СДЕЛОК НА БУТБ ДО $4,1 МЛН.
12:43 29.06.2026
На Белорусской универсальной товарной бирже аккредитованы 37 компаний Башкортостана. За неполные 6 месяцев 2026 г. участники торгов из региона заключили сделки на сумму 4,1 млн USD - на 26% больше, чем за 1-е полугодие 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в Башкортостан поставлялось сухое молоко, сливочное масло, мясопродукты, пиломатериалы, в Беларусь - изделия из черных металлов.
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