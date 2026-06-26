|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ НОВОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА МАЗ В ПОДМОСКОВЬЕ
10:37 29.06.2026
Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич провел встречу с заместителем председателя Правительства Московской области Российской Федерации - министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой.
Переговоры стали развитием вчерашних договоренностей между премьер-министром Александром Турчиным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Главная тема на повестке сегодня - создание торгово-сервисного центра ОАО "МАЗ" в Московской области для повышения эффективности обслуживания белорусской техники в регионе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2026
Курсы в банках
на 29.06.2026
Конвертация в банках
на 29.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте