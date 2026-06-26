Международные связи

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ НОВОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА МАЗ В ПОДМОСКОВЬЕ

10:37 29.06.2026 Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич провел встречу с заместителем председателя Правительства Московской области Российской Федерации - министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой. Переговоры стали развитием вчерашних договоренностей между премьер-министром Александром Турчиным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Главная тема на повестке сегодня - создание торгово-сервисного центра ОАО "МАЗ" в Московской области для повышения эффективности обслуживания белорусской техники в регионе.