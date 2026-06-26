Сотрудничество и заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат. Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси, представитель от Республики Беларусь в Совете Евразийской экономической комиссии Наталья Петкевич на встрече с Членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым.

Как сообщает пресс-служба Правительства, на встрече обсуждались вопросы развития торгового сотрудничества Евразийского экономического союза, в том числе заключение преференциальных соглашений с третьими странами, принятие согласованных мер таможенно-тарифного регулирования, выработка совместных мер по дальнейшей либерализации торговли.

Наталья Петкевич поблагодарила Андрея Слепнева за работу, которую он проводит в ЕЭК как министр торговли в плане заключения соглашений о зоне свободной торговли. Расширение подобного взаимодействия было одним из приоритетов председательства Беларуси в ЕАЭС. Заместитель премьер-министра подчеркнула, что найти компромисс даже внутри пятерки непросто.

"Белорусские представители активно работают во всех рабочих группах, которые вы возглавляете по этому и другим аспектам. Мы продолжим работу так же активно. На повестке дня - несколько новых и соглашений, и переговорных треков в разной степени готовности", - отметила Наталья Петкевич, добавив, что ЕЭК может рассчитывать на помощь Беларуси в поиске компромиссов.

Акцент сделан на том, что сотрудничество и заключение соглашений между ЕАЭС и третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат. "Не соглашения ради соглашений. Вся практика, которая была наработана, в общем этим принципам соответствует, но поскольку география предложений со стороны партнеров расширяется, надо посмотреть, на что готовы идти с третьими странами, на что нет, чтобы мы выстраивали взаимоотношения с интересом стран ЕАЭС и ЕАЭС в целом", - подчеркнула Наталья Петкевич.

В свою очередь Андрей Слепнев отметил высокий уровень взаимодействия с белорусской стороной. "У нас нет никаких проблем с коммуникацией и взаимопониманием", - сказал он. По словам Члена Коллегии (министра), особого внимания заслуживают две темы в плане торговой политики, которые были подробно рассмотрены на встрече.