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БЕЛАРУСЬ И ДАГЕСТАН ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКЦИЕЙ АПК


14:23 26.06.2026

Продукция агропромышленного комплекса стала главным драйвером роста биржевого товарооборота Беларуси и Дагестана в январе-мае 2026 г. Об этом заявил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Герман Пузырный в ходе IV заседания двусторонней комиссии по координации сотрудничества между правительствами Республики Беларусь и Республики Дагестан Российской Федерации, сообщает пресс-служба биржевой плащадки.

«За 5 месяцев текущего года сумма биржевых сделок по покупке и продаже сельхозпродукции между белорусскими и дагестанскими компаниями составила 3,3 млн USD. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Из Беларуси в Дагестан поставлялось преимущественно несоленое сливочное масло, а из Дагестана в Беларусь – мытая овечья шерсть», – рассказал представитель биржи.

Вместе с тем, по мнению Германа Пузырного, для обеспечения положительной динамики объемов биржевой торговли Беларуси и Дагестана в долгосрочной перспективе необходимо уже сейчас активизировать работу по привлечению дагестанского бизнеса на платформу БУТБ. Это позволит не только увеличить биржевой товарооборот, но и расширить ассортимент товаров, реализуемых по биржевым контрактам.

«В этом году на нашу площадку пришли 2 новых участника из Дагестана. В результате общее число аккредитованных на бирже дагестанских компаний достигло 12. Считаю, что этого недостаточно для раскрытия потенциала сотрудничества наших республик в сфере биржевой торговли. Кроме того, еще одним сдерживающим фактором является ограниченная товарная номенклатура. На сегодняшний день львиную долю биржевого товарооборота Беларуси и Дагестана обеспечивают лишь несколько товарных позиций. Углубление взаимодействия данным направлениям окажет позитивное влияние на показатели биржевой торговли и в целом поспособствует укреплению двусторонних торгово-экономических отношений», – уверен заместитель начальника управления ВЭД БУТБ.
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