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ТУРЧИН: ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И РОССИИ РАСТЕТ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ
10:13 26.06.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук рассмотрели актуальные вопросы взаимного сотрудничества и обсудили рост товарооборота, сообщает пресс-служба Совмина.
"В принципе, все вопросы у нас носят рабочий характер. Но тем не менее есть необходимость обсудить ряд вопросов, - отметил Александр Турчин. - Товарооборот растет такими темпами, что мы в очередной раз будем на заседании Высшего государственного совета докладывать о рекордах нашим Президентам. И всегда приятно с коллегами работать, потому что уровень профессионализма и понимания всегда заслуживает большого уважения".
Алексей Оверчук подчеркнул, что делегация из Российской Федерации находятся в Беларуси в рамках Форума регионов. "Это наше важнейшее мероприятие, которое позволяет людям теснее общаться. Это всегда хорошая возможность встретиться со старыми друзьями, заключить различные контракты и договоры, а регионы развивают связи между собой", - обратил внимание он.
"У нас все неплохо развивается. Есть, конечно, вопросы, но эти вопросы больше носят уже, наверное, технический характер. Сегодня как раз их обсудим", - подчеркнул Алексей Оверчук.
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