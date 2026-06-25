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БЕЛАРУСЬ И НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО


09:08 26.06.2026

Расширение направлений взаимовыгодного сотрудничества и реализацию совместных проектов рассмотрели на встрече заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича с заместителем председателя Правительства Нижегородской области Российской Федерации Игорем Зотовым, сообщает пресс-служба Совмина.

"Наши братские отношения строятся на многолетней дружбе и выстраивании стратегических проектов, основаны на глубоком уважении, доверии друг к другу", - отметил Виктор Каранкевич.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что встреча проходит в дни проведения Форума регионов Беларуси и России. Это хорошая возможность сверить часы, оценить, как развивается сотрудничество, определить новые точки роста. Многие проекты предполагают долгосрочное взаимодействие.

Заместитель председателя Правительства Нижегородской области Российской Федерации Игорь Зотов обратил внимание, что задача была поставлена удерживать планку товарооборота в $1 млрд. "Мы исполняем. По прошлому году у нас рост товарооборота порядка 5%", - отметил он, отдельно выделив совместное производство трамваев и электробусов.

Наблюдается позитивная динамика и по другим направлениям. В 2023 году создано совместное станкоинструментальное производство, достигнуты определенные результаты.

Нижегородская область занимает 12-е место среди регионов России по товарообороту, 13-е - по объемам белорусского экспорта и 10-е - по объемам импорта. Проводится активная работа по линии промышленности, нефтехимии, сельского хозяйства, строительства, образования и науки, цифровизации и информационных технологий, а также по вопросам логистики и судостроения.
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