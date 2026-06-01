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БЕЛАРУСЬ И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ: ТОЧКИ РОСТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АПК И ПРОМЫШЛЕННОСТИ


16:06 25.06.2026

Беларусь уделяет большое внимание работе с регионами Российской Федерации и нацелена на их активное вовлечение в двусторонний диалог. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Терехов на встрече в Правительстве с делегацией Воронежской области Российской Федерации, сообщает пресс-служба Совмина.

"Воронежская область - наш важнейший торгово-экономический партнер. В прошлом году товарооборот достиг более $600 млн. Главный трек - строительство. Уже реализованные проекты позволяют нам сделать вывод о том, что мы умеем сотрудничать и готовы продолжить работу в данном направлении", - отметил Александр Терехов.

Еще одно направление взаимодействия - поставка пассажирской техники в Воронеж и Воронежскую область. В апреле 2025 года делегация региона во время визита в Беларусь ознакомилась с проектами по переводу городского транспорта на электробусы, изучила опыт Жодино и Шклова. В последующем техника передана в опытную эксплуатацию, установлены образцы зарядных электрических станций.

Белорусская сторона также рассматривает участие в обновлении дорожного хозяйства, строительстве мостовых сооружений в области. "У нас наработаны определенные компетенции - только в этом году в стране отремонтируем как минимум пять мостов. Готовы предложить свои услуги", - добавил Александр Терехов.

В сфере сельского хозяйства есть возможность совместной работы в семеноводстве, сотрудничества по линии БНБК.

Первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Данил Кустов в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество с братской Беларусью является для региона ключевым приоритетом. С 2020 года он курирует это направление как сопредседатель рабочей группы по сотрудничеству между Воронежской областью и Республикой Беларусь.

"Когда только начинали, товарооборот был на очень невысоких значениях. К 2024 году фактически его увеличили в два раза", - отметил Данил Кустов, добавив, что в структуре товарооборота экспорт и импорт занимают примерно равную долю. Поставлена задача на новый пятилетний период нарастить показатели еще примерно вдвое.

В числе основных направлений взаимодействия Данил Кустов выделил сотрудничество в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, социальной сфере. В частности, в АПК значительные перспективы в первую очередь связаны с выращиванием племенного скота, селекцией, семеноводством.
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