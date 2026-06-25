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В МИНСКЕ СТАРТОВАЛИ ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И БАШКОРТОСТАНОМ В РАМКАХ ФОРУМА РЕГИОНОВ
13:24 25.06.2026
В рамках XIII Форума регионов Беларуси и России на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO и на профильных предприятиях города Минска запланировано проведение двусторонних переговоров и деловых встреч между представителями Республики Беларусь и Республики Башкортостан. В официальной церемонии открытия переговоров принял участие заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, сообщает пресс-служба Правительства.
По словам вице-премьера, мероприятие проходит в рамках важного события - Форума регионов Беларуси и России, которому уделяется особое внимание со стороны президента Республики Беларусь и президента Российской Федерации
«Серьезный вклад в развитие Союзного государства вносит и двустороннее взаимодействие, взаимоотношения между Республикой Беларусь и Республикой Башкортостан. Сегодняшнее мероприятие также показывает большой интерес со стороны бизнес-кругов. Это реальная практическая возможность для встречи, обсуждения и реализации совместных проектов, и она является определенной точкой роста. Сегодня в этом мероприятии участвуют представители более 120 субъектов хозяйствования, организаций из Беларуси и Башкортостана, которые охватывают большое количество сфер и направлений деятельности. Это в первую очередь промышленная кооперация в сфере машиностроения, автомобилестроения, микроэлектроники, возможности автоматизации и цифровизации технологических процессов, жилищно-коммунальная сфера, дорожно-строительная отрасль, новые технологии, а также сельское хозяйство. И это далеко не весь перечень направлений, которые представляют взаимный интерес для взаимовыгодного роста между нашими республиками», - отметил вице-премьер
Виктор Каранкевич уточнил, что именно от активности компаний и их целеустремленности к генерации новых идей будет зависеть эффективность работы как самих предприятий, так и экономик двух республик и Союзного государства в целом. «Поэтому генерируйте, обменивайтесь опытом, технологиями, компетенциями, дополняйте друг друга. Я уверен, что сегодняшняя встреча будет наполнена новыми совместными проектами на долгосрочное взаимодействие», - добавил заместитель премьер-министра
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